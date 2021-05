Nav og Trygderetten bruker altfor lang tid på klagesaker

Saksbehandlingstidene i klage- og ankesakskjeden i Nav og Trygderetten er for lange og har blitt lengre over tid.



Lang saksbehandlingstid fører til en større belastning og personlig påkjenning for brukeren og for nærstående som er avhengig av brukerens inntekter, fastslår Riksrevisjonen i en rapport som ble offentliggjort tirsdag.

Riksrevisjonen har gransket hvordan Nav og Trygderetten behandler klager fra brukerne på vedtak om økonomiske ytelser – og konkluderer med at tidsbruken er svært kritikkverdig.

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden fra klage til endelig vedtak gikk opp fra 17 til 19,5 måneder i perioden 2014 til 2019.

Lang liggetid

For Trygderettens vedkommende har tidsbruken doblet seg til sju måneder i denne perioden.

Riksrevisor Per-Kristian Foss poengterer imidlertid at det ikke er selve saksbehandlingen som først og fremst trekker ut i tid, men ventetiden før klagen kommer til behandling. Det kommer inn flere klager enn Nav og Trygderetten klarer å behandle, og køene vokser.

– Liggetiden er en spesielt stor utfordring i Trygderetten, hvor den var på gjennomsnittlig sju måneder. Selve saksbehandlingen kan ta normalt to-tre uker, så liggetiden her er altså rundt seks og en halv måned. Det illustrerer mye av vår kritikk, sa Foss da han redegjorde for funnene i rapporten.

Halvparten måtte vente

Men før klagen kom til Trygderetten, har den vært igjennom to behandlinger i Nav-systemet. Også her er tidsbruken uakseptabel, fastslår Riksrevisjonen, som poengterer at Arbeids- og velferdsdirektoratet bare i unntakstilfeller kan bruke mer enn et halvt år på å behandle en klage.

– I 2019 måtte likevel om lag halvparten av de 37.000 brukerne som fikk ferdigbehandlet sin klage i Nav Klageinstans, vente lenger enn seks måneder før de fikk svar i saken sin, sa Foss.

Det var klager i yrkesskadesaker som var mest tidkrevende, med gjennomsnittlig over 30 måneder i 2019.

Trygderetten tar grep

Det er iverksatt flere tiltak for å redusere saksbehandlingstiden, framholder Trygderetten. Blant annet er det ansatt flere medisinsk kyndige og attføringskyndige rettsmedlemmer.

– Trygderetten tar med seg funnene fra rapporten videre i arbeidet. Sammen med egne tiltak blir god dialog med Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet viktig for å få ned saksbehandlingstiden, sier avdelingsleder Tor Kielland i Trygderetten.

Nav har så langt ikke besvart NTBs forespørsel om kommentar til kritikken.