En innlagt på sykehus etter brann i boligblokk i Fredrikstad

Ifølge politiet begynte det å brenne i en leilighet i første etasje i blokka en halvtimes tid etter midnatt.

– Her bodde det én person og vedkommende er sendt til sykehus i ambulanse på grunn av brann- og røykskader. Vi vet ikke hvor alvorlig det er, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til NTB.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 00.36. Rundt 20 minutter senere var brannen meldt slokket. Brannårsaken er ikke kjent.

– Beboere i to av tre oppganger får flytte hjem. Så får vi se hvordan det blir med dem som bor i oppgangen der det brant, sier operasjonslederen.

Fem, seks naboer har fått tilsyn av ambulansepersonell etter å ha pustet inn røyk.

– Etter legetilsyn ble i alt åtte personer til sendt sykehus for sjekk. Blant disse er to politifolk som var først på stedet. Det skal ikke dreie seg om alvorlige skader for noen av disse åtte, sier operasjonsleder Aas.