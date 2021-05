Medisinsk fagsjef: To meters avstand ikke alltid nok

– Innendørs, særlig hvis man er sammen over tid med dårlig ventilasjon, så ser det ut til at selv to meters avstand ikke gir fullgod beskyttelse, sa medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen kommune under en pressekonferanse mandag.

Han påpekte at det er stor forskjell i smittespredningsrisikoen inne og ute.

– Det betyr ikke at man kan gi blaffen i avstandsreglene utendørs. Men utendørs ser det ut til at to meters avstand gir stor trygghet mot å bli smittet, sa Hansen.

Mandag lettet Bergen kommune noe på tiltakene for unge, men smittesituasjonen er fortsatt usikker i regionen.

Kommunen er bekymret for at tett festing kan føre til smitteøkning. Blant annet ble det meldt om at opp mot 1.000 personer var samlet utendørs i Nygårdsparken nær Bergen sentrum i helgen.

Hansen oppfordret folk som kan ha utsatt seg for smitte til å teste seg.

– Det gjelder ikke minst hvis du har vært på fest eller annen sosial sammenkomst hvor smittevernreglene, særlig avstandsreglene, ikke har vært overholdt. Da bør du teste deg, sa han.