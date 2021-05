Politiets konklusjon: Drapsoffer i Moelv-brann døde av massiv vold

Etterforskningen viser at drapet skjedde i en leilighet på Gjøvik, og at offeret ble fraktet til et næringsbygg i Moelv, som så ble stukket i brann.

Innlandet politidistrikt antar at motivet for drapshandlingen har sammenheng med en konflikt av økonomisk art mellom de to personene, men har ikke klart å bringe full klarhet om hva som utløste drapshandlingen

– Obduksjonsrapporten av den siktede støtter politiets teori om at den siktede startet brannen for deretter å ta livet av seg selv, opplyser politiadvokat Nina Helmersen Østvold i en pressemelding.

Etterforskningen er sluttført, og saken blir oversendt Hedmark og Oppland statsadvokatembeter for vurdering.