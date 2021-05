Ektepar nektet karantenehotell etter Spania-tur – ilagt bot på 20.000 kroner hver

– Reisen var ikke ansett som en nødvendig reise, og begge skulle etter reglene på karantenehotell i ti dager. Paret nektet dette og er nå ilagt et forelegg på 20.000 kroner hver, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Samtidig har politidistriktet ilagt en Førde-mann en bot på 20.000 kroner etter at han ikke isolerte seg til tross for at han hadde fått påvist covid-19.

– Mannen i 20-årene oppholdt seg sammen med andre utenfor egen husstand i sitt hjem i perioden han skulle ha vært isolert, skriver politiet.