Ifølge Telemarksavisa fordeler smittetilfellene seg med 14 i Skien, tre i Porsgrunn, to i Bamble og ett i Kragerø.

– Vi opplever høye tall for tiden. Med økende smittetrykk øker sannsynligheten for «villsmitte»/ukjent smittevei og dermed også risikoen for ytterligere smittespredning i samfunnet, opplyser Skien kommune.

I Porsgrunn har flertallet av tilfellene ukjent smittevei.