289 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 289 koronasmittede i Norge. Det er 120 færre enn snittet de siste sju dagene og 174 færre enn tilsvarende snitt for en uke siden.

I Oslo er det registrert 79 nye koronasmittede siste døgn. Det er 36 under snittet de sju foregående dagene.

Mål og assist for Zuccarello

Mats Zuccarello bidro med scoring og den avgjørende målgivende pasningen da Minnesota Wild stjal seieren fra St Louis Blues i NHL i natt.

Minnesota Wild lå under 0–2 etter en skrekkelig start på kampen, men kjempet seg inn i det og vant til slutt 4–3 etter forlengelse etter å ha utlignet til 3–3 like før full tid.

Zuccarello hadde målgivende pasning på det avgjørende målet i tillegg til at han scoret reduseringen til 1–2 i den andre perioden. Nordmannen har vist form i det siste. På de siste ti kampene har han bidratt til ni poeng (fem mål og fire assist).

20-åring slått bevisstløs i Bergen

En mann i 20-årene ble slått bevisstløs av to menn i Bergen sentrum natt til søndag. De to antatte gjerningsmennene er pågrepet.

Offeret har vært bevisstløs og er sendt til Haugeland universitetssykehus for nærmere undersøkelser.

Mann plukket opp fra sjøen i Sandefjord

En mann er plukket opp fra sjøen i Sandefjord. Det er uklart hvor lenge han har vært i sjøen. Han er nå kjørt til sykehus.

Ifølge politiet ble mannen tatt hånd om av ambulansepersonell på stedet og deretter kjørt til sykehus. Skadeomfanget er ukjent, men mannen var ved bevissthet og nedkjølt.

Nord-Korea hardt ut mot Biden

Nord-Korea truer USA med reaksjoner etter at Joe Biden i en tale kalte landets atomvåpenprogram en sikkerhetstrussel. Det var en tabbe, sier Kwon Jong-gun, en høytstående tjenestemann i Nord-Koreas utenriksdepartement.

– Uttalelsen hans viser tydelig at han har tenkt å fortsette den fiendtlige politikken overfor Nord-Korea, slik USA har gjort i over et halvt århundre, sier han.

– Det er tydelig at USAs leder gjorde en stor tabbe, sier Kwon.

Romkapsel på vei tilbake til Jorden

En romkapsel fra SpaceX med fire astronauter om bord forlot Den internasjonale romstasjonen og satte kurs mot Jorden i natt. Dersom ferden tilbake til jorden går etter planen blir det den første amerikanske landingen nattetid siden Apollo 8-mannskapet kom hjem fra månen i 1968.