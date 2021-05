Fisketråler stakk fra politiet etter grunnstøting i Vadsø havn

Ifølge politiet var det fare for at tråleren på rundt 55 fot skulle velte siden den hadde rundt 45 graders slagside. Politiet ble varslet om grunnstøtingen like før midnatt, og sju timer senere hadde fartøyet kommet seg ut av havna.

– Vi har vært i kontakt med fartøyet via radio og informert om at de skal legge til kai, men det har de ikke etterkommet og startet ut mot Varangerfjorden. Vi har ute redningsskøyter med politifolk om bord som følger med utviklingen, sier oppdragsleder Sondre Olsen Bakka i Finnmark politidistrikt til NTB.

– Vi ønsker at de legger til kai slik at vi får kontrollert dem for promille, fortsetter Bakka.

Det er to personer om bord i tråleren. Årsaken til at tråleren gikk på grunn, er uviss.

– Vi fikk melding litt før midnatt om at tråleren, som lå fortøyd ved kai inne i havna, hadde flyttet på seg og gått på grunn, sier operasjonsleder Gunnar Øvregaard.

Lavvann gjorde at redningsetatene måtte avvente berging. Da vannen steg, forlot fartøyet havna.