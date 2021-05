Skredet gikk i Ramfjorden rundt to og en halv mil fra Tromsø. Det var tre skiløpere som utløste skredet, melder politiet på Twitter.

– En av dem ble tatt og fløt oppå skredet. Personen kom seg løs selv. Vi har ikke mistanke om at det var andre skiløpere i området, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer til VG.

Han legger til at de to andre skiløperne ikke ble tatt og at ingen ble skadd.