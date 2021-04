Politiet etterforsker Ålesund-restaurant for mulige smittevernbrudd

Bakgrunnen for beslutningen er en anmeldelse som har kommet fra Ålesund kommune etter det store smitteutbruddet i byen, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.

– Innholdet i anmeldelsen gir rimelig grunn for politiet til å undersøke forholdene ved denne restauranten nærmere, sier politiinspektør Yngve Skovly, som skal lede etterforskningen.

Onsdag ble det registrert 17 nye smittetilfeller i kommunen. Det er det høyeste smittetallet registrert i kommunen på ett døgn under pandemien.

Torsdag opplyste kommunen at de stenger restauranten Toldboden for brudd på smittevernregler og at selskapet bak skulle politianmeldes.

– Vi har aldri hatt så mange smittede før i Ålesund. Hovedsakelig er dette smitteveier som stammer fra Toldboden, sier ordfører Eva Vinje Aurdal.

Ordføreren sier at kommunen har mottatt mange urovekkende tilbakemeldinger om smittevernet på Toldboden. Ifølge kommunen har restauranten utvist grov uaktsomhet ved å ikke følge smittevernreglene i tilstrekkelig grad.