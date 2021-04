– De påviste skadene er ikke forenlige med et fall, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet vil ikke gå ut med flere detaljer fra obduksjonsrapporten fordi denne informasjonen først må gis til pårørende og siktede.

Det var 42 år gamle Renate Strand Normann som døde på Varaldsøy i Kvinnherad kommune torsdag i forrige uke.

Hevdet det må ha vært fallskader

En 47 år gammel mann, som er bosatt på Varaldsøy, er siktet for drap i saken. Hans forsvarer, advokat Jørgen Riple, har sagt til Bergens Tidende at mannen har forklart til politiet at skadene må være resultat av et fall og at han utførte livreddende førstehjelp. Han erkjenner ikke straffskyld.

Lørdag ble han varetektsfengslet i fire uker.

– Etterforskningen pågår for fullt, og politiet er i ferd med å danne seg en god oversikt over hendelsesforløpet, skriver politiet.

Politiet har funnet en gjenstand som de mener kan være drapsvåpenet. De vil ikke si hva slags type gjenstand dette er.

– Årsaken til dette er at opplysningen kan påvirke vitner. Vi ønsker nytt avhør av siktede før vi går ut med denne informasjonen. Når dette avhøret vil bli gjennomført, kan vi ikke si sikkert.

Ble etterforsket for vold og trusler

Etterforskningsledelsen og krimteknikere var på Varaldsøy onsdag for befaring og nye tekniske og taktiske undersøkelser.

Politiet bekrefter også at de tidligere har etterforsket siktede for trusler og familievold. Begge sakene ble henlagt.