Norske styrker blir blant de siste som forlater Afghanistan

USAs og Natos styrker skal etter planen ha forlatt Afghanistan innen 11. september, og den offisielle tilbaketrekningen har alt startet.

Norge har spesialstyrker og et militært feltsykehus i Kabul, men de rundt 95 som inngår i det norske styrkebidraget, vil være blant de siste som trekkes ut, opplyser Forsvaret.

Både spesialstyrkene og feltsykehuset er stasjonert ved flyplassen i Kabul og har ifølge Forsvaret en viktig rolle når Natos uttrekking starter. Det norske bidraget er derfor blant de siste Nato-bidragene som trekkes ut, ifølge forsvaret.no.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener dette viser hvor viktig det norske bidraget er.

– Det viser at vi bidrar med kapasiteter som er viktig ikke bare for Afghanistan, men også for Nato, sier han til nettstedet.

Den konkrete tidsplanen for når norske styrker skal trekkes ut, vil ifølge forsvarssjefen bli avgjort i tett dialog med Nato.

– Vi skal være stolte over det Norge har bidratt med i Afghanistan. Våre soldater stiller med høyt etterspurt kompetanse som gjør en viktig forskjell på bakken, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til forsvaret.no.