Høye søkertall fra utlandet overrasker universitetene

Mens Oslo Met hadde 1.454 søkere til studiene International Social Welfare and Health Policy, International Education and Development og Applied Computer and Information Technology i fjor, er årets tall 4.134, en vekst på 161 prosent, skriver Khrono.

Også andre universiteter opplever merkbart større interesse fra utlandet.

– Vi har fått oppsiktsvekkende stor økning av internasjonale søkere til masterstudier, sier prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan.

9.326 utenlandske søkere har søkt opptak ved NTNU til høsten, en økning på hele 38 prosent siden i fjor.

Ved Universitetet i Sørøst-Norge har tallet på søknader fra utenlandske studenter økt fra 2.159 til 3.468 søkere, en økning på 60 prosent.

Leder Amine Fquihi for International Students Union Norway er på sin side ikke overrasket over økningen.

– Mye av årsaken kan tilskrives kvaliteten på utdanningen som gis her i landet, sier han og viser til at mange norske universiteter er høyt rangert på verdensbasis.