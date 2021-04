Emmanuel Macron legger fram gjenåpningsplan

Frankrikes president Emmanuel Macron skal fredag orientere om regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet.

Ekspertgruppen for psykisk helse og rusbruk overleverer rapport

Leder av ekspertgruppen for psykisk helse og rusbruk, Peder Kjøs, overleverer rapporten fra ekspertgruppen om psykisk helse og rusbruk til statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie på Statsministerens kontor.

AstraZeneca legger fram kvartalsresultat

Den britisk-svenske legemiddelprodusenten AstraZeneca legger fram resultatet for første kvartal. Det ventes kl. 8.00. AstraZenecas vaksine, som markedsføres under navnet Vaxzevria, gis for tiden ikke i Norge, mens den i Sverige fortsatt gis til dem over 65 år.

Dag to av golfturneringen Valspar Championship

Kristoffer Ventura og Viktor Hovland kjemper om topplasseringer i PGA-turneringen Valspar Championship i Florida, USA. Hovland går ut 13.50, mens Ventura slår ut 20.17.

Magnus Carlsen jakter finaleplass i turnering

Magnus Carlsen skal prøve å ta seg til finale i hurtigsjakkturneringen Champions Chess Tour. Han møter armeneren Levon Aronian fra 19.00.