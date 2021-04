Enighet i journalistoppgjøret

– Vi har jobbet hardt for å finne gode løsninger og er glad for å ha kommet fram til en forhandlingsløsning, sier forhandlingsleder Pernille Børset i Mediebedriftenes Landsforening i en pressemelding.

Løsningen innebærer at minstelønnssatsene heves med 8.100 kroner og at ulempesatsene blir justert opp med 2 prosent.

Oppgjøret er i tråd med frontfagsoppgjøret.

– Vi møttes med stor avstand, men begge har vist vilje til å komme i mål, sier leder Dag Idar Tryggestad i Norsk Journalistlag (NJ), som også leder NJs forhandlingsutvalg.

Utgangspunktet i dette mellomårsoppgjøret var vanskelig ettersom mange NJ-medlemmer opplevde en svak lønnsutvikling i fjor.

– Forhandlingene ble krevende. Vi er spesielt fornøyde med at dette ble et godt resultat for de lavest lønte, sier Tryggestad.

Partene ble også enige om en mal for protokoll som kan brukes i de lokale oppgjørene, ettersom erfaringen har vist at lokale forhandlinger ikke fungerer godt nok i mange mediebedrifter.