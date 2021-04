Forsvaret skal fortsatt saluttere for Mette-Marit

Tidligere i år skrev Forsvarets Forum at Forsvarets fellestjenester og Forsvarets kommandantskap – etter en gjennomgang av ordningen med saluttering – foreslo blant annet å droppe salutt på 19. august, som er kronprinsessens fødselsdag.

Men ifølge VG har nå Forsvarsstaben vedtatt å videreføre ordningen med salutt for kronprinsessen.

Årsaken til at salutten på Mette-Marits fødselsdag ble vurdert kuttet, er at andre nordiske land og Storbritannia bare avgir salutt for majestetene og tronfølgeren.

Også på 7. juni, på datoen for oppløsningen av unionen med Sverige, skal det fortsatt salutteres.