Butikker, frisører, treningssentre, biblioteker og uteserveringer åpnet igjen i England i midten av april. Storbritannia har kommet langt med vaksineringen og nærmer seg den tredje fasen av gjenåpningen.

En stor del av årsaken til at det har gått såpass bra, er at Storbritannia bruker systematisk massetesting for å kunne åpne opp samfunnet. Alle briter kan få coronatester tilsendt hjem, og håpet er at alle kan teste seg to ganger hver uke.

FHIs avdelingsdirektør Line Vold under en pressekonferanse om coronasituasjonen. Foto: NTB

Er svaret på hjemmetesten positiv, må man i isolasjon og bestille en PCR-test. Er testen negativ, kan man leve som normalt.

Enn så lenge er ikke dette noe som kommer til å skje i Norge.

– Dette er jo absolutt blant tingene vi ser på, og det er jo en aktuell problemstilling som flere og flere land tar stilling til. Dette har sammenheng med vurderinger av bruken av coronasertifikat, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til VG.