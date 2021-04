Sp vil at NRK skal flytte til Grorud

De vil tvinge NRK til å oppheve sitt flyttevedtak der kringkasteren ønsker en mer sentral plassering.

– Dette er noe vi har jobbet for i Groruddalen gjennom alle år. NRK er en av landets største arbeidsplasser med mange høyt utdannede mennesker. Det vil bety mye for å få en mer sammensatt befolkning her, sier Jan Bøhler til Aftenposten.

Sp-leder Vedum mener på sin side at NRK vil virke positivt på skole og arbeidsliv i dalen.

De to ønsker å bruke en eventuell regjeringsmakt til å få opphevet styrevedtaket og plassere NRK på Grorud, men møter motbør både fra egen partifeller i Sp i Oslo og fra NRK selv.

NRK har sett seg ut Bjørvika, Bryn​, Storo​, Løren​, Lillestrøm​ og Lilleaker som aktuelle områder. Også Tøyen og Klosterenga er ønsket som alternativer. Styret i NRK skal vedta lokaliseringen før sommeren.