Aktor ber om 17 års fengsel for Nittedal-drapet

Det sa aktor Sturla Henriksbø under sin avsluttende prosedyre i Romerike og Glåmdal tingrett onsdag, ifølge Romerikes Blad.

– Jeg er overbevist om at han hadde tenkt at han måtte begå et drap den dagen. Det var grunnen til at han tok med kniv, fikk Kristian med til garasjen og knivstakk ham. Man skal legge til grunn at han begikk drapet med overlegg, sa Henriksbø.

49-åringen har erkjent å ha drept 34 år gamle Kristian Løvlie i en garasje i Nittedal i fjor, før han la ham i bagasjerommet på bilen sin og parkerte den utenfor Maxbo på Rotnes.