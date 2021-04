Høie gir ingen Oslo-garantier om ekstra vaksinedoser

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen bønnfalt tirsdag regjeringen om flere vaksiner til hovedstaden.

– Jeg forventer at det ved utgangen av denne uken gjenstår å vaksinere rundt 100.000 Oslo-innbyggere over 45 år. Vi kunne dekket opp alle disse vaksinasjonene dersom man hadde satt opp én uke av vaksineleveransene til Norge til Oslo, sa Steen på tirsdagens Oslo-pressekonferanse om koronasituasjonen.

Til NRK onsdag morgen sier helseminister Bent Høie at han har forståelse for at Oslo ønsker flere vaksiner, men vil ikke love at ønsket blir innfridd.

Noen Oslo-bydeler har allerede fått en større andel vaksinedoser, og Høie påpeker at det også er andre kommuner som har hatt vedvarende høy smitte, som ikke har fått en høyere andel vaksinedoser.

– Dette vil hindre framdriften i de delene av landet det er man ikke har fått vaksinert så mange i risikogruppen som man har fått gjort i Oslo, sier Høie.