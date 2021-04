Det ble klart på en pressekonferanse onsdag.

– Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med andre fullvaksinerte og fullvaksinerte i risikogruppen. Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogruppen, sa helseminister Bent Høie (H).

Ifølge ham kan det etter hvert også komme ytterligere lettelser for fullvaksinerte som har fått vaksinesertifikat.

I det offentlige rom blir det inntil videre slik at de samme rådene og reglene gjelder for alle.

– Ute blant folk i det offentlige rom må vaksinerte følge råd og regler som avstand, antall, hygiene og munnbind, sa Høie.

Han viste til at det også for vaksinerte er mulig å bli smittet av covid-19, og at det er mulig for vaksinerte å smitte andre. Samtidig er det ute blant folk vanskelig å vite hvem som er vaksinert og ikke.

Høie presiserte også at fullvaksinerte fortsatt bør holde god avstand til uvaksinerte i risikogruppen som de ikke bor sammen med.

FHI: Smitten synkende

Smitteutviklingen er fortsatt synkende, men det er betydelig forskjell mellom fylkene, ifølge FHI. Reproduksjonstallet estimeres til 0,7 forrige uke.

Anslaget er gjort på beregninger som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser, ifølge ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Modelleringer viser ellers at trenden har et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 25. mars på 0,81.

Forrige uke ble det meldt om 3.200 smittede her i landet. Det var en nedgang på 14 prosent fra uken i forveien og ned 51 prosent fra toppunktet i midten av mars.

Dette er rådene

Dette er regjeringens råd for fullvaksinerte:

* I private hjem og i bilen kan fullvaksinerte ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre vaksinerte selv om de er i risikogruppen.

* Fullvaksinerte kan ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogruppen.

* Fullvaksinerte bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til uvaksinerte i risikogruppen som de ikke bor med.

* Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, bruk av munnbind.