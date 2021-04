148 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

148 tilfeller er seks flere enn på mandag. De siste to ukene er det i snitt blitt registrert 143 smittede per dag. Hovedstaden har nå gått to uker uten å komme over 200 daglige smitteregistreringer.

Byrådet i Oslo startet tirsdag den forsiktige gjenåpningen av byen. Samtidig varslet byrådsleder Raymond Johansen at det vil bli tatt stilling til større lettelser neste uke, avhengig av om smittetallene holder seg lave.

– Oslo har også en stabil smittesituasjon, ser det ut til, selv som det har flatet en del ut også der, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB ved midnatt natt til onsdag.

Nasjonalt er det registrert 524 smittetilfeller det siste døgnet. 28 prosent av smittetilfellene er altså registrert i Oslo.

Smittetallene er høyest i bydelen Stovner. Der ligger smittetrykket på 543 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Etter det følger bydelene Søndre Nordstrand (498) og Grorud (491).

Bydelen Nordre Aker har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 98 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Totalt er 33.297 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.