Kraftig brann i Mysen under kontroll – ber beboere i området lukke vinduer

Nødetatene fikk varsel om brannen klokken 3.05. Da brannvesenet og politiet kom til stedet kunne de konstatere at det var en kraftig brann. En bygning har brent ned. I tillegg har brannen spredt seg til en deponihaug for avfall.

En time etter at nødetatene kom til stedet opplyser politiet at brannen er under kontroll, og at det ikke er videre spredningsfare. Politiet har ingen opplysninger om at det skal ha vært mennesker i bygningene.

Politiet ba beboere i området lukke vinduene på grunn av røyk fra brannen. Det er søppel som har brent.

– Det er spredt bebyggelse, men det er litt vind. Hvis man merker noe ubehag så ber vi om at vinduer og ventilasjon lukkes, sa operasjonsleder Jon Erik Nygård i Øst politidistrikt til NTB.