Politiet: Jente (15) kan ha ligget bevisstløs på hotellrom i opptil 29 timer

Det var klokka 14.02 den 20. august i fjor at 27-åringen som nå er tiltalt i saken, ringte 113 for å fortelle at hans elleve år yngre kjæreste lå bevisstløs på hotellet han bodde på i Sarpsborg.

Ti minutter senere ankom ambulansepersonell og kunne konstatere at 15-åringen var død. Obduksjonsrapporten viste at jenta døde av en overdose.

Mandag og tirsdag gikk rettssaken mot mannen i Søndre Østfold tingrett. Han er tiltalt for å ha hensatt en annen i hjelpeløs tilstand ved at han fra natt til onsdag 19. august til torsdag 20. august lot jenta ligge livløs. I tillegg er han tiltalt for overgrep mot jenta.

Politiet var bekymret

Tirsdag forklarte politiets hovedetterforsker seg i retten, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Han sa at politiet ikke kan utelukke at jenta hadde ligget bevisstløs på hotellrommet i opptil 29 timer før ambulansepersonell ankom rommet.

Det ble også tegnet et bilde av et kjærlighetsforhold mellom jenta og mannen.

Politiet var bekymret for jenta før hun ble funnet død. Mellom mars 2018 og juni 2020 var hun nevnt i 112 politioppdrag. Hun hadde flere ganger tatt overdose, og politiet var bekymret for at hun oppsøkte eldre menn og byttet sex mot rusmidler.

Husker ikke mye

Mannen sa i retten mandag at han ikke husker så mye om hvorfor han ikke kontaktet ambulanse tidligere.

Han har erkjent å ha hatt seksuell omgang med jenta.