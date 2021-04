FHI melder om virusundergruppen i sin ukesrapport for uke 15. Der skriver de at det i mars ble påvist fem tilfeller med virus med samme mutasjon som man finner i den indiske varianten. En E484Q-mutasjon i spike-proteinet. Den har også store likheter med en av mutasjonene til den farlige sørafrikanske varianten, en E484K-mutasjon.

Til VG sier FHI at dette er en ny undergruppe.

– Dette er ikke den indiske varianten. Da ville vi sett mutasjon L452R og de andre endringene som kjennetegner den, i tillegg til E484Q. Dette er en genetisk undergruppe av B. 1, og vi har ikke sett at denne undergruppen har fått noe videre utbredelse, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til VG. Det er altså ikke en ny mutasjon, men en undergruppe.

Det er fortsatt ikke kjent hvordan disse mutasjonene påvirker virusets egenskaper, men siden mutasjonen har skjedd i taggen til viruset, kan det påvirke virusets egenskaper til å smitte.

Vold sier til VG at de fem tilfellene som ble oppdaget i Tønsberg trolig henger sammen.

– Dette anses som et lukket smittekluster av mindre betydning per nå, men vi følger med for å plukke opp eventuell videre utvikling, sier Vold til VG.