Evakuerte på Skjetten får trolig flytte hjem denne uken

Fortsatt er 33 personer evakuert, men Lillestrøm kommune sier at det nå ser ut som de trolig kan flytte tilbake i løpet av uken, melder NRK.

I helgen skrev Romerikes Blad at undersøkelser foretatt av Norges Geotekniske Institutt (NGI) viser at det ikke er fare for et nytt kvikkleireskred.

Ifølge Lillestrøm kommune har NGI så langt konkludert med at terrengendringene har foregått over flere år og at instituttet ikke ser noe som gir grunn til å frykte et skred forbundet med kvikkleire.

– Instituttet venter fortsatt på noen svar, men trolig er det snakk om naturlige overflateglidninger, sier avdelingsleder Ellen Anita Holterhagen i Lillestrøm kommune

– Her er det snakk om veldig bratte leirskråninger, og leire er i bevegelse når hellingsvinkelen er bratt. Så noe bevegelse i grunnen vil det alltid være. Og når tælen går på våren blir det mer vann i massene, og da kan det være bevegelse i grunnen, sier hun.