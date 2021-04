550 nye smittetilfeller registrert

Det siste døgnet er det registrert 550 nye smittetilfeller i Norge, viser foreløpige tall som kom midnatt. Det er 103 flere enn snittet de siste sju dagene og 32 flere enn samme dag forrige uke. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier det ikke trenger å bety smitteøkning.

– Det er ikke sikkert at dette landsgjennomsnittet er uttrykk for en reell økning når tallene fordeles på prøvetakingsdato, men det er likevel en påminnelse om at smitteutbrudd kan skje hvor som helst og når som helst, sier Nakstad til NTB.

13 dager på rad under 200 smittetilfeller i Oslo

Det er registrert 141 nye smittetilfeller i Oslo det siste døgnet, noe som er 27 færre enn samme dag forrige uke. Tallet er imidlertid 11 over snittet for de siste sju dagene.

Det er ventet nyheter om gjenåpningen av Oslo når byrådsleder Raymond Johansen har pressekonferanse i dag.

Militærbase tatt i Myanmar

Den etniske opprørsgruppen KNU i Myanmar hevder å ha angrepet og tatt kontroll over en militærbase i delstaten Karen øst i landet, nær grensen til Thailand. Kampene brøt ut ved 5-tiden i dag morges lokal tid, nær Salaween-elva.

KNU har fordømt hærens kupp 1. februar, der landets sivile leder Aung San Suu Kyi ble avsatt.

California-guvernørs framtid på spill

1,6 millioner mennesker i California har skrevet under på et republikansk-ledet opprop om å stemme over delstatens demokratiske guvernør Gavin Newsoms framtid.

Det er om lag 100.000 flere stemmer enn det som trengs for å tvinge fram en avstemning, opplyser delstatens myndigheter. Et valg vil trolig finne sted til høsten.

Carlsen vant innledningen i Champions Chess Tour

Sjakkesset Magnus Carlsen vant innledningen i sjakkturneringen Champions Chess Tour. Det ble klart etter at han avsluttet med to seirer og tre remis i natt.

Carlsen har vunnet innledningen i samtlige fem av disse nyskapende onlineturneringene. Denne gangen vant han med 10,5 poeng og var poenget foran Hikaru Nakamura og Shakhriyar Mamedyarov.

Laber Oscar-interesse

Det amerikanske seertallet for Oscar-utdelingen natt til mandag norsk tid var historisk lavt. Rundt 9,85 millioner seere fulgte med på sendingen, viser foreløpige tall fra fjernsynsstasjonen ABC.

Det er 58 prosent lavere enn fjorårets allerede lave seertall. Nedgangen gjenspeiler trenden med fallende seertall for prisutdelinger under koronapandemien.