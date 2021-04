Mann nektet å dra på karantenehotell og stille i avhør – saken ble henlagt

Politiet henlegger saken på bevisets stilling, og mener altså at de ikke har beviser som ville holde til dom, melder TV 2. Det til tross for at mannen selv ringte til karantenehotellet og sa han ikke ville sjekke inn, og har fortalt sin sak til TV 2 og på Facebook.

Da politiet tok kontakt for å be ham stille til avhør, sa mannen nei. Så hørte han ikke noe mer før han mandag fikk brev om at saken er henlagt.

I et innlegg på Facebook skriver mannen at det er synd at saken ikke blir prøvd for retten.

Ordningen med karantenehotell er omstridt, og det er blitt stilt spørsmål ved om den er lovlig. Justisminister Monica Mæland (H) sier ordningen er nødvendig og begrenser importsmitten.