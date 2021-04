– Jobben som smittevernoverlege har vært hektisk og faglig interessant. Jeg opplever også samarbeidet internt i kommunen til å være godt. Valget om å gå av med pensjon er tatt av personlige årsaker, sier Frank van Betten i en pressemelding fra Bergen kommune.

Van Betten begynte i jobben som smittevernoverlege i januar, etter å ha vært helsesjef i Stavanger kommune. Han erstattet Karina Koller Løland, som i november i fjor sa opp jobben som smittevernoverlege i protest etter bare åtte måneder i stillingen.

Van Betten sier at han for et par uker siden tok kontakt med kommunaldirektøren for å informere om at han vurderte å gå av med pensjon.

Konstituert smittevernoverlege Egil Bovim vil fra 1. mai ha ansvar for smittevernoppgavene knyttet til håndtering av coronaviruset.

Bergen kommune opplyser at de nå vil lyse ut stillingen som smittevernoverlege igjen.

– Jeg har forståelse for at van Betten ønsker å gå av med pensjon. Vi har hatt et godt samarbeid, og er svært fornøyde med jobben han har gjort. Vi setter stor pris på at Bovim fremover vil ivareta ansvaret som smittevernoverlege for covid-19 og føler oss trygge på at dette er en god løsning, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.