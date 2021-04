Heyerdal ble født i Oslo 21. oktober 1937. Han døde 21. april etter noe tids sykdom, opplyser familien.

Den tidligere bokklubbredaktøren blir framhevet som en ivrig lyrikkelsker som hadde stor betydning for spredningen av norsk lyrikk. Gjennom tidsskriftet Lyrikkvennen som Bokklubben ga ut fra 1975, i et opplag på 12.500, gjorde han norske lyrikere kjent for et større publikum.

Heyerdahl tok også med norske lyrikere på turné rundt om i Norge, til skoler biblioteker og kveldskafeer, og sørget for flere innspillinger av norske poeter som Alf Prøysen, Hans Børli og Halldis Moren Vesaas.

– Slik ble Heyerdahl en slags «institusjon» i forfattermiljøet, der han satt i ulike utvalg, juryer, bedømmelseskomiteer – frisk, original, ujålete, uredd i sine vurderinger. Vi stolte på ham, skriver lyriker Jan Erik Vold i et minneord om Heyerdahl.

– «Uten poesi – intet håp», som han skrev til meg, i en fødselsdagshilsen. Han hadde så ren håndskrift. Bokstavene kom sakte, tydelig, skriver Vold i minneordet.

Johan Fredrik Heyerdahl var generalsekretær i Nordmanns-Forbundet fra 1983 til 2000. Organisasjonen ble stiftet i 1907 og jobber for nordmenn bosatt i utlandet.