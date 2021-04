Tre ble påvist fredag, to lørdag og én søndag, opplyser Trondheim kommune.

Av de tre registrerte på fredag er det én som ikke har kjent smittevei. Det samme gjelder én av de to som ble registrert lørdag, mens den ene som ble registrert søndag hadde kjent smittevei.

Ifølge kommunen har alle de seks smittede milde sykdomsforløp.

Snittet i Trondheim den siste uken er to smittede per dag. Det er samme antall som snittet for de siste 14 dagene.