Jordbærprodusenter vurderer å droppe årets sesong

Om et par måneder er jordbærene modne, men jordbærprodusentene sliter med å få inn arbeidskraften de trenger til å plukke bærene.

– Jeg har forsøkt å få tak i norske arbeidere, men det er få som har meldt seg. Hvis jeg ikke får tak i flere, så har jeg så få plukkere at da tror jeg at jeg ikke gidder å plukke i år, sier jordbærprodusent Einar Glesne til Drammens Tidende.

Sammen med sønnen Tor Gunnar Bjøre produserer de 150 tonn jordbær i Krødsherad hver sommer, men i år står store deler av avlingen i fare for å ryke dersom de ikke får tak i nok arbeidskraft.

– De norske er her kanskje i tre, fire dager, og så sier de at jobben er for hard så de gidder ikke mer og slutter. De får penger fra Nav likevel. De utenlandske er her for å få penger, og tjener godt dersom de er effektive, sier Glesne.

– Ungdom kan plukke

Nav opplyser at en av utfordringene for uerfarne arbeidere i landbruket, er at det praktiseres akkordlønn der.

– I noen tilfeller kan dagpengene være høyere enn lønnen nye ansatte vil få fra matprodusentene. Sluttlønna er da avhengig av hvor mye du produserer. Ikke alle klarer å produsere nok til at de når opp til minimumslønn eller nivået de vil ha på dagpenger, sier Ingar Heum, avdelingsdirektør for tjenesteutvikling i Nav Vestre Viken.

Arbeiderpartiet mener derimot at ungdommen kan trå til for å sikre at jordbærene havner i kurvene.

– Feil

Nils Kristen Sandtrøen, landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener det er feil, slik enkelte jordbærprodusenter påstår, at folk ikke gidder å jobbe i jordbæråkeren fordi de får penger fra Nav likevel.

– 17-åringer på videregående skole har som klar hovedregel ikke noe med Nav å gjøre. De får ingen penger derfra.

Sandtrøen mener at problemet ligger i at regjeringen ikke lar Nav rekruttere ute på videregående skolene.

– Dermed oppstår det en pussig situasjon hvor flere tusen ungdom nå trenger sommerjobb, landbruket trenger flere tusen hender i arbeid denne sommeren, men ingen tar et overordnet ansvar for den opplagte oppgaven å koble disse på en ordentlig måte, sier Aps landbrukspolitisk talsperson til NTB.