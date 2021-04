Oscar-pris til Danmark og norsk fotograf

Den danske filmen «Ett glass til» fikk prisen for beste internasjonale film da Oscar-utdelingen gikk av stabelen i Los Angeles. Filmen, som tar utgangspunkt i en teori om alkoholpromille som er forbundet med den norske psykiateren Finn Skårderud, var storfavoritt. Den norske filmfotografen Sturla Brandth Grøvlen var hovedfotograf på filmen.

Regissør Thomas Vinterberg hyllet sin avdøde datter Ida, som døde like etter at filmingen hadde startet, i en tårevåt takketale.

– Vi ville lage en film som feirer livet, og fire dager ut i filmingen skjedde det forferdelige. En ulykke på motorveien rev datteren min fra meg. Vi savner henne og elsker henne, sa Vinterberg før han måtte ta en pause for å håndtere følelsene.

Ingen Oscar-pris til Norges nominerte

Norske Anders Sømme Hammer var Oscar-nominert i kategorien beste kortdokumentarfilm for sin film «Do not Split», men måtte se seg slått. I stedet gikk prisen til den amerikanske filmen «Colette».

Den norske filmskaperen deltok på Oscar-seremonien fra avstand, i et produksjonslokale i Oslo.

«Nomadland» ble Oscar-vinneren

Forhåndsfavoritten «Nomadland» hentet hjem tre priser under nattens Oscar-utdeling.

Regissøren Chloé Zhao fikk prisen for beste regi, «Nomadland» fikk prisen for beste film, og Frances McDormand fikk prisen for beste kvinnelige hovedrolle.

222 nye smittetilfeller i Norge – 51 i Oslo

Det er en nedgang i antall registrerte smittetilfeller både i Norge og i Oslo. I landet totalt er det registrert 222 nye tilfeller det siste døgnet, noe som er 144 færre enn samme dag forrige uke og 221 færre enn snittet de siste sju dagene.

I Oslo er det registrert 51 nye smittetilfeller. Det er 37 færre enn samme dag forrige uke. Hovedstaden har nå tolv dager på rad med under 200 smittetilfeller.

EU åpner for turister fra USA

Amerikanske turister som er fullvaksinert mot koronavirus, skal få lov til å besøke EU i sommer, opplyser EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Hun oppgir ingen tidsskjema for når innreise for turister til EU kan starte eller detaljer rundt hvordan det skal skje, men hun viser overfor New York Times til at USA legger opp til å oppnå flokkimmunitet innen midten av juni.

Mol og Sørum til ny finale

Sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum spilte seg til en ny finale i verdensserien i sandvolleyball da de slo brasilianske Alison og Alvaro Filho 2-1 i sett i Cancún.

I finalen blir det kamp mot Cherif Younousse og Ahmed Tijan fra Qatar. Dermed blir det en reprise av finalen fra forrige helg, som det norske paret vant 2-0 i sett med sifrene 21-19 og 22-20.