51 koronasmittede registrert i Oslo siste døgn – 37 færre enn samme dag forrige uke

De siste to ukene er det i snitt blitt registrert 150 smittede per dag. Fredag ble det registrert 143 smittetilfeller, og lørdag 107. Smittetallene synker normalt i helgen, men også sammenlignet med samme dag forrige uke er det altså en nedgang å spore.

Oslo kommune skal tirsdag holde en pressekonferanse om tiltaksnivået, etter at hovedstaden har vært delvis nedstengt i drøyt fem måneder.

Det er kun moderate lettelser som blir diskutert i byrådet i forkant av tirsdagens pressekonferanse.

– Tredje bølge slås ned

Etter at Oslo i helgen registrerte under 200 smittede for tiende dag på rad sa helsebyråd Robert Steen til NTB lørdag at tredje bølge er i ferd med å bli slått ned.

– Jeg er veldig glad for at smittetallene synker, og at antall innleggelser på sykehusene er på vei ned. Det viser at tiltakene våre virker og at Oslo-folks innsats gir resultater. Sånn jeg vurderer situasjonen nå, så mener jeg at den tredje bølgen er i ferd med å bli slått ned, sa Steen.

Steen understreket imidlertid at smittetrykket fortsatt er alvorlig, og advarte mot å håpe på store lettelser i Oslo-tiltakene med det første.

– Jeg er veldig opptatt av at vi ikke må snuble på oppløpssiden og åpne for mye og for tidlig – eller legge fram omfattende gjenåpningsplaner når oppgaven er å slå ned viruset, ikke å åpne opp samfunnet, sa Steen.

Oslo har nå tolv sammenhengende dager med under 200 registrerte smittetilfeller.

Fortsatt høyest trykk i Stovner

Smittetallene er høyest i bydelen Stovner. Der ligger smittetrykket på 612 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Etter det følger bydelene Grorud (534) og Søndre Nordstrand (524).

Bydelen Nordre Aker har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 101 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Totalt er 33.110 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.