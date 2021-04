Politiet har funnet mulig drapsvåpen i Varaldsøy-saken

Den 47 år gamle mannens forsvarer sier til Bergens Tidende at han er lei seg for at 42 år gamle Renate Strand Norrmann døde, men at han ikke har gjort noe straffbart.

Mannen er trygg på at obduksjonsrapporten vil vise dette, sier forsvarer Jørgen Riple. Siktede er varetektsfengslet i fire uker, men vil vurdere å anke fengslingen når obduksjonsrapporten foreligger.

Lensmann Sigurd Børve opplyser at det er funnet en gjenstand som er et mulig drapsvåpen i nærheten av der den døde kvinnen ble funnet død torsdag.

– Den er sikret og undersøkes nærmere. Jeg vil ikke si noe mer om hva det er, sier lensmannen til BT.