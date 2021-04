Regjeringen vil la studenter bo på eldrehjem

– Vi ønsker å teste ut om det kan være hensiktsmessig å kombinere sykehjem og studentboliger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) til VG.

Tanken er at studentene forplikter seg til å jobbe noen timer i måneden med å arrangere eller gjennomføre sosiale aktiviteter, mot litt billigere husleie eller lønn.

– Dette er en ordning i Nederland allerede, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp).

I førsteomgang blir det mulig for kommuner å søke om penger. Regjeringen ønsker å finne et sentralt beliggende prosjekt og et prosjekt i distriktene.

To studenter som VG har snakket med bor slik. De sier det fungerer bra, og at det er hyggelig å kunne småprate litt i gangene. De tror også at løsningen kan hjelpe på ensomhet både blant eldre og studenter.