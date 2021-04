107 nye koronasmittede personer registrert i Oslo siste døgn

107 tilfeller er 34 færre enn på fredag, og 43 færre enn samme dag forrige uke.

Smittetallene er fortsatt høyest i bydelene Stovner, Grorud og Søndre Nordstrand og lavest i Nordre Aker, Ullern og Vestre Aker.

I Stovner bydel er smittetrykket på 654 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det siste døgnet er det registrert åtte nye smittede i bydelen.

Nordre Aker har det laveste smittetrykket med 96 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og her er det registrert tre personer med koronasmitte det siste døgnet.