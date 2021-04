Dataangrep slo ut sykesignalanlegg til flere omsorgsinstitusjoner

Angrepet ble oppdaget sent torsdag kveld, skriver VG.

Alarm-, kommunikasjon- og trygghetsløsningsleverandøren Vakt og alarm ble rammet under dataangrepet. Det gjorde at sykesignalanlegget til flere omsorgsinstitusjoner var nede. Nordlo er Vakt og alarms datasenter.

Ifølge Vakt og alarm ble ikke backupsystemene deres rammet av viruset, men disse har noe begrenset funksjonalitet. Det er ikke kommet meldinger om at noen som har trengt hjelp, ikke har fått det.

Nordlo ble utsatt for et såkalt CryptoLocker-angrep, som innebærer at de ble bedt om løsepenger for å få kontrollen tilbake. Det ble ikke betalt, og Nordlo vil anmelde saken.