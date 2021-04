– Det kan ikke være noen tøyseenighet, at man bare skriver seg sammen, men så er det egentlig ikke en ordentlig enighet, sier Fylkesnes til NTB.

Han leder redaksjonskomiteen på SVs landsmøte, med hovedansvar for å forsøke å rydde i 32 dissenser og rundt 700 endringsforslag til partiprogrammet som skal vedtas på søndag.

Vindkraft er en av sakene som har skapt mest diskusjon i partiet. Fylkesnes er usikker på om det vil være mulig å meisle ut et kompromiss som hele landsmøtet kan forene seg om.

Alternativet er å beholde dissensene og gå til votering.

– Det lever vi også godt med, sier Fylkesnes.

– Noen ganger kan det være greit med åpne formuleringer. Men i dette spørsmålet er det lurt at alle er trygge på hva det til slutt blir.

Holdninger i bevegelse

Som i andre miljøpartier har avveiningen mellom naturvern og klimakutt blitt en hodepine for SV.

Fylkesnes beskriver vindkraft som en sak der holdningene i SV over tid har vært i nokså stor bevegelse.

– Så er spørsmålet om vi klarer å ta det siste steget og finne en bred enighet.

Nestlederkollega Kirsti Bergstø mener holdningene til vindkraft har endret seg i takt med erfaringene.

– Jeg tror veldig mange av oss har vært grunnleggende positive, og det er ingen som vil være imot en teknologi i seg selv. Men mange plasser har opplevd at utbyggingen ble noe annet enn det de ble forespeilet. Det ble større og flere turbiner, og også at prosessen ble opplevd som overkjøring fordi lokalsamfunn og kommuner ikke fikk siste ord, sier Bergstø til NTB.

– Det er med på å påvirke hvilken tro folk har på en fortsatt vindkraftutbygging, sier hun.

Tre fløyer

I forhandlingene om det nye partiprogrammet i forkant av landsmøtet delte landsstyret seg inn i tre fløyer.

Flertallet i landsstyret gikk inn for å si nei til videre utbygging av vindkraft på land og som bunnfaste anlegg nær kysten, men likevel åpne for enkelte småskalautbygginger, for eksempel ved industribygg og gårdsbruk.

En annen gruppering i landsstyret gikk inn for en noe mindre restriktiv formulering om å si nei til videre utbygging i sårbar natur.

En tredje gruppering ønsket en formulering om at SV vil «føre en restriktiv politikk for utbygging av vindkraft på land» og utarbeide en nasjonal plan for utbygging av fornybar kraft.

Elektrifisering splitter

En tilgrensende diskusjon har dreid seg om hvordan SV skal stille seg til utbygging av havvind og elektrifisering av oljeinstallasjoner på norsk sokkel.

– Flertallet ønsker elektrifisering, men gjennom bruk av flytende vindkraft til havs, og er skeptisk til elektrifisering gjennom strøm fra land. Det handler om at det vil kreve veldig mye kraft, noe som vil virke inn på kraftprisene, men også legge press på å bygge ut mer vindkraft på land, forklarer Bergstø.

Fylkesnes sier han er optimistisk når det gjelder utsiktene til enighet her.

Vanskelig regnestykke

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken er blant dem som har advart mot å si nei til å elektrifisere. Han viser til at SV i det samme partiprogrammet vil vedta et mål om kutt på 70 prosent i klimautslippene fra 1990-nivå innen 2030.

I dag kommer omtrent 28 prosent av de totale utslippene i Norge fra utvinning av olje og gass.

– Så hvis du lar oljeselskapene gå fri, må du kutte desto mer på land. Da må du fjerne det som er av utslipp på land. Mer eller mindre alt, påpeker Haltbrekken.

Han vil i stedet bruke oljeselskapene som en brekkstang for å få bygget ut havvind.

– Men jeg tror tida for de store, naturødeleggende vindkraftprosjektene er forbi, akkurat som tida for de store vannkraftutbyggingene er forbi, sier Haltbrekken til NTB.