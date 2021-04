Drapssiktet i Kvinnherad sier han utførte livredning

– Han erkjenner ikke at det har skjedd noen form for basketak. Skadene er trolig et resultat av et fall, og etter at han har sett dette så har han utført munn-til-munn-metoden og hjertekompresjon , sier mannens forsvarer, advokat Jørgen Riple til Bergens Tidende.

Kvinnen i 40-årene ble funnet livløs på Varaldsøy i Kvinnherad rundt klokken 20 torsdag.

Mannen er siktet for forsettlig drap. Han blir framstilt for varetekt i Bergen tingrett lørdag formiddag.