143 nye koronasmittede personer i Oslo siste døgn

143 tilfeller er 20 flere enn på torsdag, men like mange som onsdag. Samme dag i forrige uke var tallet 133. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 156 nye smittede personer daglig i Oslo.

Smittetallene er høyest i Stovner bydel med et smittetrykk på 684 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det er registrert elleve nye smittede i bydelen siste døgn.

Nordre Aker har de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 94 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og her ble det registrert tre nye smittede siste døgn.

Totalt er 32.863 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.