Gran kommune anmelder låve-arrangement på nytt

– Vi har vært i samtale med politiet om bakgrunnen for henleggelsen og har i kriseledelsen vurdert en mulig anke. Konklusjonen er at vi ikke anker, skriver rådmann Torbjørn Hansen i en pressemelding fredag kveld.

Samtidig ber kommunen Statsforvalteren i Innlandet sende over en vurdering til sentrale myndigheter om hvordan jussen i denne saken bør anvendes, melder NRK.

– Vi stiller spørsmål ved den strenge juridiske vurderingen av denne hendelsen, der dette blir kalt en privat sammenkomst, og ikke et arrangement, sier ordfører Randi Eek Thorsen.

Det var i påsken, 26. mars, at et arrangement i den såkalte Kulturlåven på Gran ble holdt, med tittelen «Trump, Biden og veien videre for USA og verden».

I etterkant ble det kjent at flere deltakere var smittet av koronaviruset To av dem, en mann i 60-årene og en kvinne i 70-årene som var til stede, er senere døde.

Mannen var en profilert stemme i det norske konspirasjons- og antivaksinemiljøet. Begge var hjemmehørende i Gran.

Politiet sa da saken ble henlagt, at arrangementene ikke har vært i konflikt med smittevernreglene, og at de i vurderingen har lagt vekt på at arrangøren er død.

– Vi konkluderte med at det ikke var et arrangement fordi det ble arrangert på privat eiendom, sa politiadvokat Elena Lindstad til NRK.