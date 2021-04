De folkevalgte i Kirken skal møtes i november

Kirkemøtet avholdes normalt i Trondheim i april måned, men årets møte i januar ble utsatt, uten at ny dato ble fastsatt. Bakgrunnen for utsettelsen var den usikre smittesituasjonen og ønsket om å gjennomføre et så normalt møte som mulig.

– Vi håper på et tilnærmet normalt møte, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum til Vårt Land.

– Håpet har jo gått på en smell en rekke ganger i løpet av pandemien. Men jeg håper fortsatt at vi kan gjennomføre det neste Kirkemøtet nesten som vi pleier, sier Kristin Gunleiksrud Raaum.

Den norske kirkes øverste organ – ofte kalt kirkens «Storting» har 116 medlemmer.

– Det å få bruke ordentlig tid på sakene, snakke sammen i pausene og ikke minst ha komiteer, er så viktig for en god, demokratisk og åpen gjennomgang av sakene, sier hun.