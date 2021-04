Nordre Follo trapper ned fra tiltaksnivå 5 A til 5 B

Det stilte et samlet formannskap i Nordre Follo seg bak fredag, og skjer etter anbefaling fra kommuneoverlegen.

Endringen innebærer at butikker, kjøpesentre og varehus kan åpne fra mandag 26. april, skriver kommunen i en pressemelding. Det blir også noen lettelser for trening og kulturaktiviteter for barn og unge. Samtidig opprettholdes rødt nivå i skolene.

– Vi vet at mange er slitne og strever i situasjonen med de strenge tiltakene vi har hatt lenge nå. Tiltaksnivå 5 B er også et strengt, høyt tiltaksnivå, men nødvendig, sier ordfører Hanne Opdan.

Regjeringen bestemte torsdag å legge Nordre Follo kommune på tiltaksnivå 5 B i covid-19-forskriften.