– Farevarselet er bare på gult nivå. Vi kunne sendt det på oransje nivå, men forholdene oppfyller ikke kriteriene. Det er fortsatt mye snø og vått mange steder, men likevel kan det vært tørt flere steder, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til NTB.

Fredag formiddag sendte nemlig Meteorologisk institutt ut gult farevarsel. «Vær forsiktig med bruk av åpen ild», var beskjeden fra dem.

– DSB har gjort en vurdering og setter ekstra beredskap med 1 helikopter stasjonert på Ljosland fra 23. april til og med 26. april. Dette er i tillegg til Skogbrannhelikopteret som fra 15.04 står fast på Torp, skriver Skogbrann Helikopter på Twitter.

– Det at vi har sendt ut gult farevarsel skyldes en lang periode med lite nedbør og varmt vær. Det er farlig hvis det er gress som ligger igjen fra i fjor, spesielt det tørreste. Det kan være lyng rundt omkring som begynner å bli skikkelig tørt.

Han forteller at det ikke er farlig der det ligger snø, men at det kan by på problemer der det er mye sol.

– Det blir tørt og sol fremover også. Det er ingen nedbør i sikte, selv om det er nordavind og skal bli ganske kjølig fremover.

– Hva blir viktig å huske på for folk?

– Det er å ta hensyn, for det kan være tørt. Man skal være veldig forsiktig med bruk av åpen ild. På denne tiden av året er det ganske vanlig at det kan skje.