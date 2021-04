Akademikerne krever klar reallønnsvekst for høyt utdannede i Oslo kommune

Fredag starter oppgjøret i Oslo kommune og rundt 50.000 ansatte.

Forhandlingsleder for Akademikerne, Erik Graff, mener en god lønnsvekst er avgjørende for at ikke de kommuneansatte skal tape i konkurransen med privat sektor. Akademikerne forhandler for 3.400 høyt utdannede i hovedstaden.

– Vi forventer en klar reallønnsvekst for våre medlemmer i Oslo kommune. Deler av kommunen sliter med å beholde høyt utdannede, og en god lønnsvekst er avgjørende for at ikke Oslo skal tape i konkurransen med privat sektor, sier Graff.

Han uttrykker bekymring for at praktiseringen av frontfaget har utviklet seg i feil retning de siste årene.

– Det er ment som en norm over tid, men oppleves i dag som en tvangstrøye og fasit i de offentlige oppgjørene. Kommunen må kunne bruke lønn som personalpolitisk virkemiddel for å sikre rekruttering og kvalitet i tjenestene i Oslo i årene som kommer, sier Graff.

Akademikerne krever at forhandlingene skjer på den enkelte arbeidsplass, og ikke sentralt.

– Det er på den enkelte arbeidsplass man kjenner til behovene for kompetanse, og lønnsforhandlingene må brukes aktiv for å tiltrekke seg og beholde de ansatte man har behov for, sier Graff.