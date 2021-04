To tilfeller av sjelden blodpropp etter mRNA-vaksinering i Norge

– Med de opplysningene som er kommet så langt, er det ikke grunnlag for å si at dette er samme sykdomsbilde som det vi har sett etter vaksinasjon med Vaxzevria (AstraZeneca-vaksinen, journ.anm.) Det er bedt om tilleggsopplysninger for de to meldingene for å kunne gjøre en nærmere vurdering, sier overlege Sigurd Hortemo i en pressemelding.

EUs legemiddeltilsyn EMA meldte 20. april om at det var oppdaget tilfeller av blodpropp kombinert med lavt antall blodplater også for mRNA-vaksiner, altså Pfizer og Moderna.

Totalt 30 tilfeller i verden

Totalt er det gitt rundt 280 millioner doser av mRNA-vaksiner på verdensbasis: 200 millioner av Pfizer-vaksinen, og 80 millioner av Moderna-vaksinen.

Det er meldt om 25 tilfeller av sykdomsbildet med blodpropp og lave blodplater etter vaksinering med Pfizer-vaksinen og fem tilfeller etter vaksinering med Moderna, totalt 30 tilfeller på verdensbasis.

To av disse er altså fra Norge, men det er ikke kjent om det gjelder Moderna- eller Pfizer-vaksinen. I forhold til antall doser som er gitt, er dette veldig lave tall, opplyser Hortemo.

Forekomst av blodpropper øker med alderen, og lave blodplatetall kan sees ved mange kroniske sykdommer. Men at de oppstår i kombinasjon, er sjelden, ifølge Legemiddelverket.

Kraftig immunrespons

I midten av mars ble vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen midlertidig stanset etter at det ble oppdaget alvorlig sykdom, blodpropp kombinert med lave blodplater, blant et fåtall av vaksinerte i Norge. Den ledende teorien er at det er en kraftig immunrespons som følge av vaksinering.

Forrige uke ble det også klart at vaksineringen med Janssen-vaksinen, som i likhet med AstraZeneca er en virusvektorvaksine, ble midlertidig stanset i USA og en rekke EU-land. I Norge er innføringen av Janssen-vaksinen utsatt.