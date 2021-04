Ny utgave av Norges Lover

Siden 1931 er det Lovsamlingsfondet ved Det juridiske fakultet i Oslo som har gitt ut den norske lovsamlingen i bokform, opplyser Stortinget i en pressemelding.

Da Lovsamlingsfondet besluttet å stoppe å gi den ut som følge av manglende lønnsomhet, besluttet Stortingets presidentskap i mai 2019 at Stortinget skulle finansiere og gi den ut i stedet.

– Det er Stortinget som vedtar lovene. Da er det et fint uttrykk for et åpent demokrati at Stortinget sørger for at en samling av alle Norges gjeldende lover fortsatt er tilgjengelig i trykt form, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H).