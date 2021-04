Lillestrøm-ordfører vil at kommunen skal bestemme tiltak selv

– Lillestrøm kommune ønsker ikke å være styrt av regjeringen slik situasjonen er nå. Derfor har vi meldt tilbake til Statsforvalteren at vi ønsker å styre selv gjennom en lokal forskrift, sier Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap) til Romerikes Blad.

Kommunen har vært underlagt de regionale Viken-tiltakene fra regjeringen siden 16. mars. Tiltakene varer fram til søndag 25. april.

– I realiteten har kommunen vært nedstengt siden nyttår. De strengeste tiltakene er lagd for kortere perioder og vi ser at smittetallene er på et helt annet nivå nå. Det har store kostnader å være på det strengeste tiltaksnivået så lenge som det vi har vært nå, sier Vik.

Det er ventet at regjeringen vil ta en avgjørelse innen kort tid.

Torsdag ble det meldt om 39 nye smittetilfeller i Lillestrøm.