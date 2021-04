Ingen lettelser i coronatiltakene i Oslo denne uka

– Selv om tallene går ned, hadde vi over 1.100 smittede i Oslo forrige uke, og smittetallene ligger omtrent på samme nivå denne uka. Det er på høyde med toppene i de tidligere smittebølgene i november og januar, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Byrådet har signalisert at de ville vurdere forbudet mot flere enn to gjester denne uken.

På grunn av smittesituasjonen har byrådet besluttet å videreføre dette forbudet, men det vil vurderes på nytt til uka, skriver kommunen i en pressemelding.

Fortsatt alvorlig smittesituasjon

Johansen (Ap) understreker at det fortsatt er en alvorlig smittesituasjon i Oslo.

– Antallet innlagte har gått noe ned, men det er fortsatt over 100 innlagte coronapasienter i Oslo og på Ahus. Samlet sett vurderer vi situasjonen til å være så alvorlig at vi foreløpig ikke gjør nye lettelser i tiltakene nå, sier han.

Byrådet vil gjøre en ny vurdering av situasjonen tirsdag i neste uke. Avgjørelsen vil offentliggjøres på en pressekonferanse samme dag. Der vil det bli kjent hvilke tiltak som vil gjelde i Oslo i første halvdel av mai.

Byrådslederen sier at det allerede denne uka er åpnet for mer fysisk tilstedeværelse for alle elever i skolen.

– Dette gir økt mobilitet og flere nærkontakter, men gjør det også mulig for barn og unge å leve litt mer normalt igjen, sier Johansen.

– Må ikke snuble på oppløpssiden

Byrådet forbereder nå den videre gjenåpningen.

– Vi må ikke snuble på oppløpssiden og åpne for mye for tidlig. Når situasjonen tillater det, vil gjenåpningen av Oslo fortsette, men da må vi være sikre på at det er trygt. Det avhenger av smittesituasjonen, antall innlagte og antall vaksinerte, sier Johansen.

– Nå er det aller viktigste å få presset smitten ytterligere ned, slik at vi har større sjanse for en varig gjenåpning, uten å risikere å måtte stenge ned igjen. Selv om utålmodigheten vokser, er jeg sikker på at det viktigste for både befolkning og næringsliv er at vi får en trygg, varig gjenåpning, heller enn å risikere å åpne for tidlig, sier han.